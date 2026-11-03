Esperan empresarios freno a aranceles

El sector empresarial de la región Centro se mantiene a la expectativa del proceso electoral de Estados Unidos que se llevará a cabo este martes, en donde un posible triunfo del Partido Demócrata permita frenar las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y mejore las condiciones comerciales para la industria en 2027.

Oscar Mario Medina Martínez, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), mencionó que la atención está centrada en los comicios de este martes, ya que el resultado podría influir directamente en la actividad económica de México.

Un triunfo del partido Demócrata implicaría un freno a las decisiones del presidente Donald Trump entre las que se encuentran la aplicación de aranceles al acero, aluminio, así como a la industria automotriz, sectores estratégicos para Coahuila.

Señaló que existe un panorama positivo, ante la oposición que existe por parte del gobierno estadounidense a las políticas implementadas durante esta administración, que han golpeado la economía del vecino país del norte.

Mencionó que existen muchos legisladores en contra de las decisiones tomadas durante los últimos dos años, que han impactado la economía con un alza en los precios, además de las políticas migratorias.

"Se tendrá un importante voto latino, en donde existe un gran descontento por las políticas migratorias y por la manera en las que se han dado las detenciones y deportaciones durante este gobierno, lo que podrá inclinar la balanza".

El representante del sector empresarial reiteró que de obtener la mayoría los Demócratas, se tendrá un cambio en la política económica, se dará marcha atrás a los aranceles y se tendrá un panorama positivo para el 2027.

Confían que se dé el cambio en Estados Unidos y que esto influya en una mayor actividad entre ambos países y permita una reactivación en las empresas locales, así como una mayor generación de empleos.