Cuatro visitantes atrapados en panteones de Coahuila: Protección Civil responde

Al menos cuatro visitantes quedaron atrapados parcialmente al ceder el terreno de algunas tumbas en los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, mientras que otras ocho personas presentaron malestares durante las jornadas de visita por el Día de Muertos.

Hasta la tarde de ayer, personal de Protección Civil y trabajadores de ambos cementerios habían reportado cuatro incidentes en los que visitantes sufrieron hundimientos, al introducirse al menos uno de sus pies en cavidades formadas en las tumbas. Las personas fueron rescatadas oportunamente.

Además, otras ocho personas presentaron problemas de salud, principalmente malestares asociados con la exposición prolongada al sol durante su estancia en los camposantos.

Ante estas situaciones, paramédicos municipales brindaron los primeros auxilios y valoraron a los afectados. Ninguno de ellos requirió ser trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria.

Acciones de la autoridad

Por su parte, la Unidad de Protección Civil incrementó sus recorridos de vigilancia por ambos panteones para atender cualquier emergencia y emitir recomendaciones a los visitantes, principalmente para prevenir accidentes y evitar afectaciones por las altas temperaturas.