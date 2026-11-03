Más de 10 mil personas visitan panteones en Monclova por Día de Muertos

Entre flores, cubetas, sombrillas y recuerdos, los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón se llenaron de visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos. Familias completas acudieron para limpiar las tumbas, colocar ofrendas y pasar un momento junto a quienes ya no están.

Desde el viernes, sábado y domingo, la afluencia fue constante. Para este lunes, Día de Muertos, los camposantos continuaron recibiendo a cientos de personas, hasta superar las 10 mil visitas en ambos cementerios.

El movimiento se notaba desde los accesos. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad llegaban acompañados de sus familiares, algunos cargando ramos de flores, otros con cubetas, herramientas de limpieza, alimentos y sillas para permanecer un rato junto a las tumbas.

La entrada principal del Panteón Guadalupe, ubicada sobre la avenida Acereros, recibió a los visitantes con adornos y figuras alusivas al Día de Muertos, mientras los accesos laterales y el frente permanecieron abiertos para facilitar el ingreso de las familias.

A las afueras, los vendedores de comida y flores también encontraron una jornada de actividad. Comerciantes locales y otros provenientes del sur del país instalaron sus puestos para ofrecer las flores tradicionales que cada año llegan a Monclova durante estas fechas.

Jesús Delgado Flores, director de Panteones Municipales, informó que el 1 de noviembre se registró la mayor afluencia, con más de 3 mil visitantes. Sin embargo, al coincidir la celebración con el fin de semana, este lunes también se observó una importante presencia de personas foráneas.

Acciones de la autoridad

Para mantener el orden, se implementó un operativo con participación de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y personal de Transporte y Vialidad, quienes realizaron recorridos a pie y labores de vigilancia en los cementerios.

Una de las medidas fue controlar el acceso de vehículos particulares, permitiendo el ingreso únicamente a personas con alguna discapacidad, con el propósito de evitar congestionamientos y facilitar el tránsito de los visitantes.

Impacto en la comunidad

Así transcurrieron las jornadas en los panteones municipales: entre el ir y venir de las familias, el color de las flores y las labores de limpieza, una tradición que cada año reúne a generaciones enteras para recordar a sus seres queridos.

Porque en estos días los cementerios dejan de ser únicamente lugares de descanso para convertirse en espacios de encuentro, donde las ausencias se hacen presentes a través de las fotografías, las flores y los recuerdos que las familias mantienen vivos.