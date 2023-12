Esperan inflación del 7 por ciento

Año tras año se registra una inflación en los precios de todos los productos y servicios, en donde se espera para el 2024 sea alrededor de un 7 por ciento, así lo indicó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio de Monclova.

Arturo Valdés Pérez mencionó que todas las personas están preparadas para recibir los aumentos en la llamada cuesta de enero, pero se espera que no sea demasiado grande el incremento en alimentos, chatarra, servicios y más, con el fin de no afectar más la economía de las familias de la región centro.

"Tal vez en este año haya un poco más de inflación, todavía no sabemos, será hasta entrando enero que sabremos el porcentaje correcto, tal vez puede ser alrededor del 7 u 8 por ciento en inflación, ojalá Dios quiera y me equivoque y que no pase de esos número".

El presidente de la Canaco Monclova señaló que el más afectado es el consumidor final sobre todo en la canasta básica, donde ya ningún producto es el más barato y es difícil conseguir una tapa de huevo completa.

"Como ya subió el salario mínimo, obviamente que va a repercutir en los productos de la canasta básica y se tendrá que hacer un ajuste considerable en los hogares para poder medio completar lo que los papás e hijos van a consumir en la semana o en la quincena"