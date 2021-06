Estafa rescatista con "venta" de patrullas

Coahuila

El seudo funcionario estafó a cuando menos cinco personas prometiéndoles la venta de patrullas chatarra.

Gerardo de León Muñoz, rescatista, benefactor y ...estafador.

Amparado en una imagen de benefactor y rescatista, un ex funcionario de la Presidencia Municipal fue denunciado públicamente por el delito de fraude, luego de "vender" patrullas de Seguridad Pública a precio de "remate".

Entre los estafados por Gerardo de León Muñoz se encuentra la señora Josabet Ávila, quien con mucho esfuerzo entregó 90 mil pesos para la supuesta compra de tres patrullas que se iban a rematar a precio de "chatarra".

La afectada señaló que conoce a Gerardo de León porque son vecinos, y que fue contactada por medio de mensaje por el seudo funcionario, que, con su hábil palabrería, le dijo que era empleado municipal y tenía información de la próxima venta de patrullas a precio de "ganga"

"Me dijo que cada el Municipio vendería 17 patrullas en 30 mil pesos, de hecho, me llevó al corralón municipal a espaldas del Parque Xochipilli para que las viera y tomara una decisión".

Dijo que conoce a Gerardo de León, primero como vecino, después como supuesto rescatista y benefactor ligado al departamento de Bomberos del Municipio, por eso confió en la promesa que le hizo.

"Me pidió el dinero en efectivo para "apartar" las patrullas que iba a comprar, le dije que no tenía dinero y me aceptó una transferencia, asegurando que una vez recibido el dinero me iban a extender la factura", explicó Jozabet Ávila.

Los días pasaron y no tuvo razón de las patrullas, ni del dinero, así es que decide buscar a Gerardo de León que se le escondía, para finalmente aceptar que todo era un fraude, pero que más le valía no hacer nada, porque estaba bien "conectado" y no le harían nada.

"Fui a la Presidencia Municipal y el Contralor me dijo que, desde marzo de este año, Gerardo de León fue dado de baja del Ayuntamiento, y que cualquier venta de un bien municipal es a través de un proceso de licitación, pero no se tenía en puerta ninguna venta de patrullas", externó.

Señaló que, dentro de su investigación, descubrió que no es la única afectada, ya que existen más de cinco personas estafadas con la venta de patrullas por montos que rondan los 50, 80, 90 y hasta 150 mil pesos, a los que Gerardo de León no les da la cara.

"Quiero hacer mi denuncia pública y al mismo tiempo invitar a todos los afectados para que se manifiesten conmigo hoy a las 11 de la mañana, afuera de la ferretera propiedad del papá de Gerardo de León, ubicada en el cruce de la Avenida Oriente y Avenida Sur, para que nos diga donde se esconde", denunció.

Además, señaló que Gerardo de León es un mitómano, que se ha dedicado a lucrar también con la falsa venta de material de construcción, estafando a diestra y siniestra, por lo que ya le preparan una denuncia colectiva por el delito de fraude.