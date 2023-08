Estafan a estadounidense al rentar una casa por 20 mil pesos

La estadounidense Saskia Clark fue estafada con 20 mil pesos por el señor Higinio Jiménez Escobedo, quien le pidió ocho meses de renta por adelantado y efectivo para arreglar el domicilio, pero al llegar, el lugar estaba abandonado y no le volvió a contestar.

Saskia de 36 años de edad y su hija de 12 años son originarias de Atlanta, Georgia, solo se tienen a ellas y anteriormente Saskia vivó en la Ciudad de México, motivo por el cual quiso regresar pero ahora a la región centro ya que el papá de su hija reside aquí, además de aprender español.

Mediante Facebook es que buscó una casa de renta dando con el nombre del señor Higinio Jiménez Escobedo, quien le ofreció un domicilio en Castaños, aunque la casa necesitaba remodelaciones, a Saskia le gustó y pensó que tenía potencial para convertirla en su hogar.

Higinio le pidió ocho meses de renta y habían pactado que él arreglara las ventanas y otros detalles que le hacían falta a la casa, en total le depositó 20 mil pesos entre renta y reparaciones. Faltando poco tiempo para que se cambiaran de domicilio, el señor Higinio le dijo que le faltaba terminar unas cosas y que le diera una semana más.

"Pasó el tiempo y como no tenía listo ni me había dado la llave, le pedí que me devolviera el dinero, confiaba en eso porque habíamos firmado un contrato, pero no me volvió a contestar".

Destacó que en Estados Unidos ella trabaja en línea pero le pedían que estuviera conectada directamente el internet, es decir que tuviera un hogar, perdió su trabajo ya que vive en su camioneta junto a su hija, algo normal en el país vecino.

Señaló que puede identificar al señor Higinio Jiménez quien es una persona de avanzada edad y luego de ser defraudada lo único que quiere es regresar a su país, al menos llegar a la frontera con Texas para solicitar el apoyo de alguna iglesia y volver a empezar.

Por fortuna fue encontraba el miércoles por la noche por elementos de Seguridad Pública quienes solicitaron el apoyo del Hotel La Posta de Armando de la Garza, para que la familia pudiera pasar la noche y por la mañana de ayer, el empresario Gerardo Oyervides le facilitó la gasolina para que con ella pudiera trasladarse lo antes posible.

En entrevista con Periódico La Voz, Saskia comentó que quisiera empezar a trabajar nuevamente y reunir el dinero para regresar a México, pero en sus planes no está volver a Monclova debido a la mala experiencia que tuvo.

"Yo se que en todas partes habrá gente mala, en Estados Unidos también la hay, pero espero que de ahora en adelante me toquen personas buenas. Ahora estoy aliviada porque me apoyaron para poder regresarme, me preocupa mi hija porque a pesar de su edad es muy madura pero también me duele porque si tiene hambre ella no me dice porque sabe en qué condición vivimos".