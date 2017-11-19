Estafan ahora con ofertas de empleo

Deslumbrados por atractivas vacantes, buscadores de empleo de Monclova están siendo víctimas de una nueva forma de estafa de falsos reclutadores de prestigiadas empresas que piden depósitos de dinero en efectivo para exámenes que nunca se realizan.

La mecánica es muy sencilla, a través de páginas donde se publican ofertas de empleo como Indeed, ofrecen vacantes muy atractivas. La gente que envía su currículum por correo, recibe como respuesta un correo del supuesto reclutador de Recursos Humanos de la empresa.

Para hacer más creíble el fraude, el correo incluye “logos” de la empresa en cuestión y la confirmación del reclutador al decirle que cumple con los requisitos y que si desea continuar debe contestar un cuestionario como parte del proceso de selección, lavándole el cerebro a la víctima.

En el siguiente correo, se le pide al buscador un depósito de 350 pesos para un supuesto examen antidoping, con lo que, de pasarlo, prácticamente está amarrado ya su empleo, además la empresa les reembolsaría su inversión inicial.

Así lo advirtió José Luis Ojeda Rodríguez, quien el pasado sábado fue contactado a través de correo electrónico por “Zulema Peralta”, quien se identificó como encargada del departamento de Reclutamiento y Selección de la empresa refresquera ofreciendo una vacante como Auxiliar en Almacén con un sueldo de 2 mil 700 pesos semanales.

Señaló que se le contactó después de ingresar su currículum a la página mencionada en busca de un empleo.

En el correo que recibió se le indicaron las especificaciones del empleo, así como un cuestionario tipo entrevista que contestó, después de esto se le notificó que tendría que realizar un examen antidoping para lo que le pedían un depósito de 350 pesos, ya sea en un banco o en una tienda de conveniencia, en una cuenta a nombre de Víctor Varela.

Se le indicó que el cobro era porque el laboratorio era foráneo y se tiene que garantizar que las personas acudan, ya que esto representaba un costo para la empresa, pero que se lo regresarían una vez que pasara la evaluación.

Dijo que al hacérsele extraño el cobro por trabajar, se comunicó directamente a la empresa y se le informó que ellos no realizan ese procedimiento y que ya son muchas las personas que han hablado preguntando cuándo les van a poner el examen.

José Luis Ojeda señaló que no realizó el pago, pero consideró importante alertar a la población esta nueva modalidad de estafa, donde de manera injusta se despoja de dinero a personas que están luchando por un empleo.

Así como hizo un llamado a la gente para que tenga cuidado con la información que otorgan en la página Indeed, ya que hay personas que están haciendo mal uso de los datos personales que ahí proporcionan.