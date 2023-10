“Están dejando morir a mi hijo”

Desesperada madre de familia pide ayuda luego de que su hijo se encuentra hospitalizado en el área de pediatría de la clínica 7 del IMSS, Rocío López Rodríguez madre del pequeño Leonardo Gael de 6 años dio a conocer que el niño ya tiene 5 días internado y no ha sido atendido.

“Lo están dejando morir” exclamó Rocío luego de que su hijo tiene una peritonitis con catéter tapado y tiene 4 días que no se dializa “mi niño se está intoxicado y no hacen nada porque no hay cirujano; no aceptan la solicitud en Monterrey se está muriendo por negligencia, tiene 5 de anemia ya fuimos 3 veces con subdirector y no nos dan respuesta” comentó la desesperada madre.

Cabe mencionar que el pequeño Gael padece de síndrome nefrótico enfermedad que provoca que los riñones no le funcionen por lo que está en espera de un trasplante.