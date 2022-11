"ESTO ES LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN LA VIDA": MATÍAS CARRILLO.

Monterrey, Nuevo León; 10 de noviembre. Acereros-Comunicación. Se llegó el día, fue emocionante para los presentes poder ver rostros de ídolos conmovidos hasta el punto de las lágrimas, ojos iluminados que reflejaban emoción y familiares que expresaban en sus caras el orgullo de ver ahí a quienes nosotros conocimos como beisbolistas pero que ellos ven como el papá, hermano, amigo, esposo y que ahora son distinguidos con la honra más grande a la que aspira cualquier personaje dentro de la pelota mexicana, ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano; sus nombres, sus historias y sus logros ahora son inmortales.

El periodista yucateco Jorge Menéndez (EPD) que fue representado por su hijo, William Serrell (EPD) que fue representado por su nieto, Eduardo Jiménez el máximo jonronero zurdo del béisbol mexicano, José Luis Sandoval para muchos el mejor campo corto en la historia de la pelota nacional, Isidro Márquez el hombre con más juegos salvados en LMB y LMP, Vinicio Castilla el dueño de todos las marcas en Grandes Ligas para cualquier bateador nacido en México y Matías Carrillo el pelotero más completo que haya jugado en México fueron la Clase 2022 elegida por la prensa especializada vía boletas de votación.

"Es increíble México, ahí no hay negros o blancos; ahí todos somos iguales, me dieron lo más bonito a lo que alguien puede aspirar como persona, que es el respeto", mencionó emocionado el nieto de William Serrell, destacado jugador de las ligas negras que vino a nuestro béisbol en tiempos de segregación racial en Estados Unidos, lo anterior lo mencionó parafraseando a su abuelo en una declaración que dio a su biógrafo.

Vinicio Castilla, una leyenda mexicana en Major League Baseball, se mostró emocionado hasta el llanto cuando agradeció a su señor padre y a su señora madre las enseñanzas y valores; además de haberlo acercado a este deporte.

José Luis Sandoval hizo énfasis en la MVP de su vida, agradeció a su esposa por haber llevado las riendas del hogar y la educación de sus hijos mientras él salía a trabajar.

Isidro Márquez fue claro, agradeció a su padre el valor de ser un hombre directo y a su madre la humildad y recordó: "gracias a mi hermana porque cuando se dio la oportunidad de ir a Pastejé yo no estaba convencido y ella me dijo que no quería ir porque tenía miedo de ir a jugar contra muchachos de mayor nivel, me picó el orgullo, me animé a ir y aquí estoy".

Matías Carrillo por su parte, actual manager de Acereros señaló: "Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida", Carrillo fue el más votado para esta selección de inmortales y dentro de su discurso agradeció a su familia y seres queridos, haciendo énfasis en dos managers, Fernando ´El Pulpo´ Remes presente dentro de los invitados y Ozzie Álvarez (EPD), a ellos, agradeció haberles aprendido a amar y respetar al béisbol para jugarlo con fuerza, energía y coraje. Matías fue acompañado por su familia quienes en todo momento le manifestaron ese amor y orgullo hacia él.

De Carrillo, agregamos la biografía que en su momento dio a conocer el Salón de la Fama:

MATÍAS CARRILLO.

Nació el 24 de febrero de 1963 en Los Mochis, Sinaloa.

El sinaloense hizo historia en su paso por el beisbol mexicano, logrando hazañas extraordinarias que sirvieron para complementar una brillante trayectoria que a final de cuentas le dieron la inmortalidad.

El notable bateador jugó 22 años en la Liga Mexicana de Beisbol, siendo el Novato del Año en 1982 con Poza Rica. A partir de 1984 fue parte de los Tigres hasta el final de su carrera, tomando parte en 2,110 juegos, con 7,522 veces al bat, 1,535 carreras anotadas, 2,531 hits, de los cuales, 420 fueron dobles, 70 triples y 330 jonrones.

Además, impulsó 1,554 carreras, se estafó 276 bases y promedió .336 milésimas, ubicándose entre los mejores de todos los tiempos en varios departamentos.

Obtuvo los títulos de jonrones y producidas en 1993 con 38 y 125, respectivamente, así como el título de bateo conseguido en 1996 con .368. También fue líder de bases robadas en 1984 con 30 e imparables en 1999 con 175, jugando con los Tigres.

En la Liga Mexicana del Pacífico también consiguió cifras extraordinarias, jugando 27 temporadas con Guaymas, Mexicali, Guasave, Cd. Obregón, Mazatlán y Los Mochis.

Fue Novato del Año en 1982-83 con Guaymas y Jugador Más Valioso en 1992-93 con Mexicali. Logró el título de bateo en 1992-93 con Mexicali (.404) y tres veces fue líder de bases robadas. En 1987-88 y 1988-89 con 23 y 37 con Guaymas y en 1992-93 con el equipo de Mexicali (36).

Electo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en el 2020.