"Yo estoy hecha para los retos, me han servido para crecer", comentó la maestra Benita Guzmán Cruz quien este 2022 cumplió 53 años de servicio como maestra a nivel nacional y no ha dejado que ningún obstáculo la detenga en su profesión.

los primeros tres años en Zapotitlán de Méndez en la sierra norte del estado de Puebla, para llegar hacía 6 horas a caballo o a pie con el fin de dar clases a un grupo de primer año, pues ser una maestra la hizo para trabajar en cualquier circunstancia.

"Ha sido difícil pero no imposible, casi nunca hemos faltado con la pandemia del Covid-19 aunque fue diferente tener comunicación con los niños. A mí me contagió pero no me dio tan fuerte, además, yo estoy hecha para los retos, toda mi vida ha sido de enfrentar retos que me han servido para crecer"

El resto de su servicio lo hizo en el estado de Coahuila, ahora es supervisora de la Zona Escolar 210 de la colonia El Pueblo, la cual abarca la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, la escuela Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y El Chamizal.

Indicó que han cambiado mucho los modelos educativos pero lo que hace falta son valores en la sociedad y que los padres de familia pongan un buen ejemplo, que influyan en los niños porque a veces no cuentan con seguridad, amor, acercamiento o dirección de los menores.

"Los hemos visto con muchos problemas que traen desde casa, pero es nuestra función y sobre todo nuestra obligación y trabajo, ver a esos alumnos como si fueran nuestros hijos. Es importante amar lo que hacemos y que lo hagamos con pasión".

Consideró que la disciplina de los niños es menor a la de hace algunos años, lo cual tiene consecuencias a futuro cuando infringen en las normas y leyes que rigen a la sociedad.

Señaló que ya era hora de tener clases presenciales totales en Coahuila, siguiendo los protocolos y cuidados necesarios porque aún hay personas que no se han vacunado, así que los docentes son los que deben poner el ejemplo.

"Es fundamental que todos estemos unidos, tantos los padres de familia, docentes y sociedad en general para tener ciudadanos competentes con valores porque nos hacen mucha falta, ver por el otro y ser empáticos".