Evaluará UAC salud mental de alumnos

La Universidad Autónoma de Coahuila aplicará exámenes psicológicos a los alumnos de nuevo ingreso el próximo año, con el fin de detectar a los jóvenes que puedan tener depresión, drogadicción, ansiedad, sean acosadores o tengan pensamientos suicidas y ayudarlos a salir adelante, informó el rector Salvador Hernández Vélez.

La tarde de ayer asistió a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) a dar la plática sobre la física del futuro a los alumnos, acerca de las micro partículas electrónicas y la nano tecnología, entre otros temas del mundo actual.

“Tiene que haber una responsabilidad social, no llevarlos de una escuela a otra, tratar que entiendan que requieren de un tratamiento psicológico para que se reincorporen a la sociedad. A partir del próximo año haremos un examen a los de nuevo ingreso para detectar diversas problemáticas y recusen su conducta”.

Recordó que el año pasado un joven que estudiaba en la máxima casa de estudios se suicidó estando en tratamiento. Habló sobre los alumnos que amenazaron en redes sociales sobre realizar actos de violencia a compañeros de clases, uno de la escuela de Artes Escénicas de Torreón y el otro de Comunicación de Saltillo.

También te puede interesar: Sin pistas de Raúl y su auto

En ambos casos, se les separó de las clases y están tomando tratamiento, una vez que tengan buena conducta podrán regresar a sus escuelas. En Fime también se separó a un alumno por acosar a una compañera, lo revisaron cuatro psicólogos y concordaron en que necesitabas atención psiquiátrica, al igual que los otros jóvenes, también está bajo tratamiento y podría regresar el próximo semestre.

Señaló, es preferible regresarlos al camino correcto a darlos de baja y que hagan de las suyas en otras instituciones educativas, como el caso de Fernando Ricardo García Polendo quien vendía “packs” de mujeres, y ahora está estudiando en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

“Saltillo trae un número de suicidios muy alto comparado con el 2018 y es una problemática que se debe analizar y encontrar alternativas de solución. En el programa de tutorías que tenemos, si detectamos a estudiantes que están en esa circunstancia, los llevamos a que entiendan y acepten tener un acompañamiento psicológico y tratamiento”.