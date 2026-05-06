Denuncia formal por abuso de confianza en camioneta Peugeot

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, aclaró que el caso de la camioneta Peugeot reportado inicialmente como robo corresponde en realidad al delito de abuso de confianza, luego de que se determinara que el propietario entregó voluntariamente la unidad a otra persona.

De acuerdo con la autoridad, los hechos se derivan de una operación relacionada con la venta del vehículo, en la que una persona acudió en representación de un lote y solicitó probar la camioneta para verificar sus condiciones. Sin embargo, tras recibirla, no la devolvió. "No hubo violencia ni ninguna otra circunstancia que encuadre como robo; hubo consentimiento por parte del propietario, por eso jurídicamente se clasifica como abuso de confianza", explicó el delegado.

Indicó que ya se recibió la denuncia formal y se iniciaron las diligencias correspondientes, entre ellas la solicitud de apoyo al sistema de videovigilancia C2 y C4 para rastrear la unidad, así como la verificación de posibles salidas de la región. En caso de detectarse que el vehículo salió de la ciudad, se emitirán solicitudes de colaboración a otras regiones para su localización.

Respecto a versiones que apuntaban al uso de tecnología de radiofrecuencia para encender la camioneta, el funcionario señaló que no existe evidencia que respalde esa hipótesis. Añadió que, si bien ese tipo de métodos puede presentarse en otros contextos, en su experiencia dentro de la Fiscalía no se han documentado casos similares en la región. También descartó la operación de grupos delictivos con ese modo de actuar en la zona, subrayando que se mantiene vigilancia constante en coordinación con empresarios y sectores locales.

Finalmente, el delegado explicó que en este tipo de denuncias es común que inicialmente se reporten como robo, pero tras la investigación se determina que existen relaciones previas —ya sea comerciales o personales— que derivan en un abuso de confianza. "El robo implica la sustracción sin consentimiento; aquí el vehículo fue entregado voluntariamente, y eso cambia completamente la tipificación del delito", concluyó.