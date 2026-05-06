Monclova: Servicios Primarios presenta nuevo camión recolector de basura

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el servicio de limpieza, el departamento de Servicios Primarios incorporó un nuevo camión recolector de basura que atenderá más de seis sectores de Monclova.

Esta unidad permitirá optimizar los tiempos de recolección y brindar una atención más oportuna a las familias, especialmente en zonas con alta demanda.

Entre las colonias y sectores que serán beneficiados se encuentran el fraccionamiento Francisco I. Madero, Patricia Blizar, Eva Sámano, Burócratas, fraccionamiento Villarreal, así como la Zona Centro, particularmente en la calle Hinojosa. Además, se contempla la ampliación de rutas en el corto plazo.

Con esta acción, el municipio busca fortalecer los servicios públicos y mantener una ciudad más limpia y ordenada, reiterando el compromiso de continuar trabajando en favor del bienestar de la población.

Bajo mensajes como "Monclova Limpio y con Valor", autoridades destacan que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en la ciudad.