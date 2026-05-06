Sergio Guillén regresa a Monclova tras días de angustia

Tras varios días de incertidumbre, Sergio Alfonso Guillén, un adolescente de 14 años con autismo, logró reencontrarse con su abuela, Yesenia Ríos López, en Monclova, tras haber salido de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llegar a la ciudad de raid con un trailero.

El menor había sido reportado como desaparecido durante aproximadamente una semana, lo que generó preocupación entre familiares y vecinos en Tamaulipas. Su historia tomó fuerza en redes sociales gracias a la difusión del Centro de Rehabilitación "Cristo Rompe Las Cadenas" y habitantes del sector Oriente, quienes compartieron su caso hasta lograr localizar a los familiares.

Yesenia, conmovida y agradecida, relató el difícil trayecto que emprendió para encontrar a su nieto. Con apoyo de vecinos, viajó en autobús durante seis horas hasta llegar a la región Centro de Coahuila, donde finalmente pudo abrazarlo nuevamente. "Estoy muy agradecida porque lo ayudaron, porque llegó a buenas manos", expresó, aliviada tras el reencuentro y con un rostro lleno de lágrimas.

La mujer, quien ha cuidado de Sergio desde bebé, también enfrenta problemas de salud como diabetes, dificultades para caminar y pérdida de la vista, lo que hacía aún más angustiante la desaparición del menor. A pesar de las adversidades, destacó el respaldo de la comunidad, ya que ciudadanos se solidarizaron para reunir el dinero necesario para su regreso.

Gracias a estas muestras de apoyo, abuela y nieto pudieron emprender el viaje de retorno a Tamaulipas a las 2:00 de la tarde de ayer. El caso no solo evidenció la vulnerabilidad del adolescente, sino también la respuesta solidaria de la ciudadanía, que permitió que esta historia tuviera un final esperanzador.