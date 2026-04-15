En Múzquiz capturan a narcomenudista con sustancias ilícitas en Las Argentinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un operativo de presencia y vigilancia realizado por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, fue detenido un individuo identificado como Carlos N., de 34 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de narcóticos. La captura se efectuó en la colonia Las Argentinas, donde se le encontraron 31 dosis de cristal en su poder.

El operativo se desarrolló sobre las calles Cuauhtémoc y Abraham Long, donde los agentes interceptaron al sospechoso, domiciliado en la calle Nogales del barrio El Porvenir.

Durante la revisión de rutina, se localizaron varios envoltorios pequeños tipo "cebollita" que contenían la droga, además de billetes de diferentes denominaciones y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

Detalles del operativo de seguridad

La detención se logró gracias a las acciones de vigilancia implementadas en dicho sector, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en colonias consideradas de riesgo.

La presencia policial permitió ubicar al presunto narcomenudista en flagrancia, asegurando tanto la droga como los objetos que portaba, elaborando el Informe Policial en torno a lo ocurrido.

Proceso legal del detenido

Posteriormente, Carlos N., fue trasladado junto con las dosis de cristal a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que se dará seguimiento al caso conforme al marco legal vigente.

Finalmente, se informó que el detenido será presentado ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, donde se determinará su situación jurídica.

Con esta acción, la dirección de Seguridad Pública a cargo del, Lic. José Ponce Sánchez, reiteran el compromiso de combatir el narcomenudeo y mantener la seguridad en las comunidades.