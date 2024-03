Ex trabajadores de NASA exigen pago: Tienen un año que no se les paga

Ex trabajadores de NASA quienes ya tienen más de un año que se les debe su terminación exigen el pago, ante lo que la dirigencia sindical de la CTM Monclova se comprometió a intervenir por ellos.

A casi un mes de que se cerró de manera definitiva la empresa y tras dar a conocer que los trabajadores que se encontraban laborando al momento del cierre, ya fueron liquidados en su totalidad.

Ex trabajadores que tienen meses de haber salido de la empresa filial de Altos Hornos de México y que estaban en espera de que se les pagara su finiquito, entre otras prestaciones, acudieron para exigir su pago.

Son alrededor de 11 trabajadores que están en espera de su pago y quienes señalan que se habían comunicado con la encargada de Recursos Humanos de la empresa para preguntar sobre su pago, sin que se les diera información.

"Nos decían que nos esperáramos, que ellos nos avisaban, pero no nos resolvían, sabemos la situación por la que pasaba la empresa y decían que no había dinero, pero ya cerró y no nos han resuelto nuestros casos".

Los ex trabajadores fueron recibidos por el Presidente de la CTM Monclova, Carlos Mata López, quien desconocía que no se había liquidado a los trabajadores en su momento y se comprometió a intervenir con los directivos de la empresa, para saber la situación de cada uno de ellos.

Recordar que recientemente se cubrió el pago de finiquitos de 76 obreros sindicalizados que causaron baja con el cierre de la empresa, por lo que se buscará que se resuelva esta situación a la cual se le dará seguimiento la próxima semana.