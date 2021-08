Exconvicto abusa de hija

Una menor de 9 años de edad fue abusada sexualmente por su propio padre, Jesús Uriel Anguiano de 27 años de edad originario del municipio de Frontera, es el hombre que durante dos meses abusó de su hija quien se fue a vivir con él tras 8 años de que este estuviera en prisión.

Blanca Abigail Tobías Herrera es la madre de la menor, actualmente vive en la ciudad de Saltillo, señaló que cuando Jesús Uriel salió de la cárcel le pidió a la niña y ella decidió prestársela para que convivieran.

En una ocasión la abuela de la menor se comunicó con Blanca Tobías, le dijo que a la niña ya le había llegado su primer periodo, ese mismo día también habló con su hija y le dijo que sí que ya le había bajado.

Tras dos meses, la madre mandó a su hermano por su hija, pasaron los días hasta que un día la madre le preguntó ¿por qué no le había bajado?, la menor empezó a llorar, le preguntó que sí le habían hecho algo y ella contestó que la iba a regañar, su mamá la abrazó y llorando le platicó que su papá la había lastimado.

Temerosa de que su madre no le creyera la niña se negaba a decirle lo que había pasado en los dos meses que se fue a vivir con su padre ya que este la amenazaba y le decía que sí se enteraba su madre la iba a regañar.

"Lo hizo en todas las veces que se quedaban solos y su abuela se iba a trabajar, la niña me dice que ella le decía que estaba mal y él le dijo que si me decía algo yo la iba a regañar y le iba a pegar", comentó la madre.

El hombre se dio a la fuga luego de que la madre de la menor le reclamara lo que había sucedido y argumentaba que la niña estaba loca, ya hay una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer con número de oficio 359, tienen cita el próximo 24 de agosto. No saben nada de él al parecer se fue a trabajar a Monterrey, él los bloqueó en whatsapp, le marcan y manda a buzón, supuestamente se fue porque se iría a Estados Unidos, la familia de él le dijo a la madre de la menor que hiciera lo correspondiente.

"Cuando le reclamé se puso muy nervioso, me dijo que la niña estaba loca, yo le dije que lo iba a refundir en la cárcel con los antecedentes que él tenía, andaba mal y por eso estuvo 8 años en prisión, le dije que me jurara, le dije que se muera tú mamá y dijo no, que se muera otra persona y me colgó", comentó.