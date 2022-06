Exhiben agresión de vocalista de Mazter

José Guerrero mejor conocido como "Pepe Mazter" integrante de la agrupación musical Sonido Mazter protagonizó un acto aberrante cuando lo captaron maltratado a Iris Díaz, una mujer que mediante sus redes sociales exhibió lo ocurrido manifestando que no se callaría más y diciendo que temía por su seguridad y la de sus hijos.

En los videos que comparte menciona lo siguiente: "Subo esto porque temo por mí seguridad y la de mis hijos... ya que acaba de venir Pepe Mazter y me golpeó y me amenazó causando daños en el interior de mi domicilio y a mi persona, ya no me quedaré callada".

En dichas fotografías y videos se observa como Pepe Mazter, gritando ingresa a su estética y la empieza a aventar, todo esto mientras alguien más que se encuentra tras una cortina capta el momento con un teléfono celular, mientras que el hombre le pregunta por qué metía a su mamá en esto y diciéndole palabras altisonantes.

Al parecer la mujer es originaria de Monclova pero radica en Saltillo y tras hacer público lo que pasó, recibió el apoyo de la gente que al mismo tiempo reprochó el actuar de uno de los integrantes de una agrupación musical de Coahuila con proyección internacional y que además se desempeñó como docente.

Hubo personas que recriminaron el actuar del hombre y que comentaban "Mazter fuera de mi playlist" y le pedían que lo denunciará ante el Ministerio Público para que la piense dos veces antes de querer agredir a una mujer.

PEPE MAZTER DENUNCIA AMENAZAS

Luego del video que se hizo viral Pepe Guerrero denuncio agresiones y amenazas de muerte por parte de familiares y amigos de Iris además de mostrar audios donde era atacado por su expareja.