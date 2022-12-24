Exhortan a medir consumo de alcohol

MONCLOVA., COAH.-La Secretaria de Salud alerta a la población en general a evitar la exposición prolongada al aire frio y a no consumir bebidas frías para evitar casos de hipotermia entre la población.

El Doctor Ángel Cruz dijo que tienen una coordinación directa con la Secretaria de Salud, Protección Civil, bomberos y el C4 para coordinar a las personas que presentan riesgo de hipotermia y darle así su debida atención.

Dijo que son los ciudadanos en situación de calle quienes presentan una mayor vulnerabilidad ante esta situación de salud, toda vez que se genera en el organismo cuando este está expuesto a bajas temperaturas por periodos prolongados de tiempo.

Comentó que en el Hospital Amparo Pape de Benavides existe una guardia médica continua para atender este tipo de casos, toda vez que se no se les brinda la atención a tiempo, pueden terminar en neumonía grave que incluso puede provocar el fallecimiento de las personas.

El medico comentó que si bien hasta el momento la Cruz roja y otras dependencias de auxilio a la población solo han trasladado personas en situación vulnerable con padecimientos respiratorios para su debida atención, se están emitiendo las alertas porque mientras las temperaturas no se incrementen el riesgo de padecer hipotermia es fuerte, sobre todo si se pasan varias horas a la intemperie y sin protección de cobijas o ropa abrigadora.