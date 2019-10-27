Exhortan a vacunar contra el sarampión

Alerta la Jurisdicción Sanitaria 04 de vacunarse contra el sarampión, luego de registrarse casos de la enfermedad importada de otros países, el epidemiólogo Alberto Moreno Navarrete indicó que hay muchas partes del mundo que están llenas de la enfermedad y ha afectado a los adulto.

El sarampión es una infección viral grave en los niños pequeños, pero de fácil prevención mediante una vacuna. Se propaga rápidamente por el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar, los síntomas del sarampión no aparecen hasta diez o catorce días después de la exposición.

Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.

“Si la persona va a viajar a otro país, aunque sea adulto, más vale que se vacunen contra el sarampión quince días antes para que no se contagien al llegar a su destino, porque después contagian a los demás trayendo el virus”.

El epidemiólogo indicó que en México se han registrado casos de personas portadoras del virus que han regresado del extranjero, la enfermedad es muy contagiosa y peligrosa porque puede causar muchas complicaciones como una encefalitis -inflamación del cerebro- y dejan secuelas graves.