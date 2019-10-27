Exhortan a vacunar contra la poliomielitis

En el día mundial de la poliomielitis la Jurisdicción Sanitaria 04 exhortó a los padres de familia a seguir vacunando a sus hijos, aunque la enfermedad está erradicada en el país, puede regresar. El epidemiólogo Alberto Moreno Navarrete dijo que se debe concientizar a los jóvenes con embarazos tempranos.

“No hay que dejar de vacunarse porque podría volver la enfermedad”, dijo Luis Alberto Navarrete.

“Pasaron más de diez años para que diera resultado la vacuna contra la poliomielitis y eso dio lugar a que en México no exista gracias a la vacunación masiva de los años noventa. Se celebra el día de hoy por el doctor Jonas Salk quien hizo la primera vacuna que era inyectada, posteriormente se usó la vacuna oral sabin en las campañas”

Actualmente la enfermedad está erradicada al 99 por ciento a nivel mundial, solo hay en Afganistán y Pakistán donde hay 88 casos de niños con poliomielitis de virus salvaje, esto puede crear una epidemia.

Señaló, la vacunación no se debe dejar de hacer porque puede ocurrir lo mismo que en Nigeria, donde dejaron de hacerlo y como otros países vecinos si lo padecían, brotó nuevamente la enfermedad. El epidemiólogo, mencionó que en próximos años se tendrá una vacuna contra la poliomielitis con otras vacunas antivirales que será inyectada en lugar de la oral.