Exhortan vigilar a los hijos

Es común que adultos acosen a menores de edad a través de redes sociales, sobre todo porque en la actualidad la mayoría de los niños tienen un teléfono celular y con tan solo un click puede navegar sin que los padres les presten atención.

Lesly Vásquez Hernández, psicóloga y terapeuta está a favor de la autonomía del ser humano como persona individual, a los hijos hay que darles privacidad pero no hay que dejarles todo libre en jóvenes de 13 ,14 años que es donde más se presenta el problema.

Los jóvenes sin darse cuenta de los riesgos, cuando ellos suben una foto a la nube, cualquier persona puede tener acceso a la información y fotos que tienen en el celular, no saben que descargan o que se tiene ahí, los padres no están al pendiente sobre las personas con las que se relacionan.

"Es común tener amigos en redes sociales, pero es necesario que como padres estén al pendiente de qué es lo que ven sus hijos y que los jóvenes sepan que no todo lo que ven en redes sociales es cierto", comentó.

Es importante supervisar lo que hacen, con quién platica y darles la confianza para que ellos se acerquen, esta sería una manera de prevenir, pues los hijos no se acercan por minimizar sus emociones, les piden que dejen "las ridiculeces", que les están causando un conflicto, cuando no se minimiza se tiene mejor comunicación para con los amigos que sí los entienden, los escuchan, no los juzgan y es donde más están cómodos.

En el caso del acoso si esa persona le da comprensión, sí les dice sí tus papás están mal, no estás loco, yo te entiendo, el joven va a caer porque está vulnerable y lo que necesita es afecto y se lo están "brindando".