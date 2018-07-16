Exigirán hoy regidurías con huelga de hambre

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Militantes de Morena iniciarán una huelga de hambre en el Comité Municipal Electoral para exigir al IEC el correcto reparto de la regiduría de representación proporcional que le corresponde a este partido, la cual le fue entregada a Antonio Ballesteros que aseguran ni siquiera pertenece a Morena.

El movimiento será encabezado por la militante Delfina Villa Candelaria que también impugnó ante las instancias correspondientes la regiduría plurinominal, estará apoyada por militantes de este partido que reprueban la irregularidad con la que se entregó a Antonio Ballesteros, ex panista, la constancia.

Griselda Tovar, excandidata de Morena a la Alcaldía de este municipio que obtuvo 12 mil votos y con ello logró una regiduría de representación proporcional para este partido, aseguró que a ella le correspondía este cargo por haber abanderado el proyecto, sin embargo se le dio a Antonio Ballesteros.

Recordó que esto la llevó a impugnar, también Delfina Villa se sintió agraviada dado que por equidad de género a ella le correspondía antes que al ex panista la regiduría de representación proporcional, por ello también impugnó la designación del Comité Municipal Electoral.

La siguiente acción para reprobar el procedimiento del comité municipal electoral es una huelga de hambre que iniciaran militantes de Morena el día de hoy, se estarán turnando uno a uno los quejosos para permanecer en esta dependencia y exigir la correcta entrega de la regiduría plurinominal y sobre todo que se la quiten a Antonio Ballesteros que aseguró ni siquiera pertenece a Morena y hay por el contrario otros precursores de este partido en la localidad que si la merecen.