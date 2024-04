Exigirán los acreedores 50% a AHMSA

Héctor Garza Martínez, destacado abogado, ha emitido un llamado contundente a todos los acreedores de Altos Hornos de México (Ahmsa), exhortándolos a no ceder ante propuestas que impliquen un pago inferior al 50% de la deuda pendiente. Martínez resalta que numerosos acreedores ya han mostrado su apoyo a esta iniciativa, acudiendo a su despacho para respaldar la solicitud de una extensión de 90 días más para las negociaciones.

Según información de fuentes confiables, se ha presentado una solicitud ante el tribunal para suspender temporalmente el acuerdo que implicaba una reducción del 94% de la deuda, con el objetivo de reconsiderar esta disposición.

El plan delineado por los acreedores bajo la asesoría legal de Martínez consiste en solicitar al tribunal la mencionada extensión de 90 días, amparada por la ley, para poder presentar un acuerdo más favorable que todos los involucrados estén dispuestos a aceptar.

Martínez enfatizó que los acreedores no adoptan una postura inflexible; están dispuestos a aceptar el 50% de la cantidad facturada y reconocida como válida. Destacó que esta situación no solo afecta a los acreedores, sino también a los empleados, a la población de Monclova y a toda la región. Insistió en que la voluntad de resolver esta situación no proviene de ellos, sino de una necesidad compartida por todas las partes afectadas.

En cuanto al proceso legal en curso, Martínez explicó que se encuentra en la fase de objeciones, y que tras la presentación del escrito ante el juez, se espera que se concedan los 90 días adicionales para reanudar las negociaciones con los acreedores comunes, quienes representan el 30% del total.

Aunque no se dispone de cifras exactas, Martínez indicó que los acreedores que están siendo representados por su despacho tienen una deuda conjunta de alrededor de 150 millones de pesos, mientras que la deuda total asciende a más de 4 billones de pesos.

Finalmente, Martínez concluyó reiterando que la decisión final recae en los acreedores; su papel se limita a firmar o rechazar las propuestas presentadas.