Existe un estado de ingobernabilidad: PRI

El Presidente del Comité Municipal del PRI señaló que en México existe un estado de ingobernabilidad, tras los hechos registrados el pasado jueves en Culiacán, en donde el Gobierno Federal cedió a la presión del crimen organizado, con lo que se demuestra que no hay una estrategia clara en materia de seguridad.

La liberación del hijo del Chapo Guzmán por autoridades mexicanas, tras los ataques que se registraron en la ciudad de Culiacán, generó gran indignación entre los ciudadanos que temen que esta situación se replique en otros estados.

Alberto Medina Martínez, Presidente del PRI Monclova.

Alberto Medina Martínez, dirigente del PRI en Monclova mencionó que más que como presidente del partido, se manifiesta como ciudadano ante la preocupación de que esta acción pudiera generar.

Señaló que en las ocasiones que se habla de las acciones del Presidente de la República se les ataca al ser oposición, pero ellos manifiestan su inconformidad con algunas de las decisiones que se toman a nivel nacional.

Mencionó que en este caso se vio claramente que el Gobierno Federal no tiene un plan de acción en materia de seguridad, lo cual es preocupante, ya que esto deja en estado de indefensión a la población.

Reconoció que se debe de velar por la seguridad de los ciudadanos, es por ello que se debe contar con una estrategia bien definida ante la situación que se vive en el país, y no actuar por impulsos.

Comentó que por desgracia, el Presidente de la República lejos de reconocer el error que se cometió, ataca quienes señalan que la estrategia que cuenta la federación hasta el momento ha sido fallida, acusándolos de ser opositores.

Dijo que ya basta de seguir con el discurso de odio, de seguir acusando a los gobiernos anteriores y es necesario que actué de manera correcta, se responsabilice de sus actos y establezca un plan de acción para dirigir de la mejor manera al país.

“Ya tiene un año al frente del país y no puede seguir culpando a la gente que estuvo antes que él, ahora él es el “dueño” de la casa y debe de tomar las decisiones, pero al parecer jugo para perder, ya que llegó sin saber qué hacer”, comentó.