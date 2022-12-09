Exitosa conferencia ‘Dale like a tu vida’

Como parte de las actividades encaminadas a cuidar la salud mental y la vida de los monclovenses, DIF Monclova en coordinación con Presidencia Municipal ofreció a estudiantes la conferencia ‘Dale Like a tu vida’ que fue impartida por la doctora Judith Varela, la mañana de este jueves en Sala de Seminarios.

La conferencista fue recibida por la doctora Leticia Carrillo Acevedo, presidenta honoraria del DIF Monclova quien le dio la bienvenida así como también agradeció la presencia del doctor Mario Dávila Delgado, presidente de Monclova, Regidores y estudiantes que asistieron.

En su mensaje la primera dama refrendó el compromiso de seguir proporcionando herramientas que sean utilizadas para la prevención del suicidio, esto con el fin de que quienes atraviesan por una difícil situación causada por depresión, adicción, angustia u otros factores, puedan enfrentarla y salir victoriosos, sin necesidad de llegar a tomar una fatal decisión.

‘Estamos aquí con el ánimo de seguir apoyando a nuestra gente, a todo en general, pero en particular a quienes están atravesando por un problema y se les hace difícil enfrentarlo, a todos ellos queremos decirles que no están solos y que siempre hay una luz al final del túnel’ destacó la primera dama.

Como parte de su experiencia e investigación al documentarse sobre el tema, la presidenta honoraria del DIF, recomendó a los jóvenes, hacer un diario, en el que puedan escribir no solo sus vivencias, sino su estados de ánimo ya que eso representa un desahogo.

La doctora Leticia Carrillo, exhortó a los asistentes a que fueran empáticos con su familia, amigos, vecinos, compañeros de escuela, ya que la atención a tiempo salva vidas y de eso se trata, de logar que en Monclova, no haya ni un suicidio más.