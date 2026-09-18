Exobreros de AHMSA confirman asistencia a marcha pacífica este sábado

Integrantes del Grupo de Defensa Laboral de exobreros de AHMSA se declararon listos para participar en la marcha convocada para este sábado a las 9:00 horas, en respaldo al movimiento de la clase obrera.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, integrante del grupo, señaló que la situación derivada del conflicto laboral no afecta únicamente a los trabajadores, sino también a la ciudadanía en general, por lo que llamo a participar en la movilización.

"Estamos en apoyo como clase obrera al movimiento que se está encabezando. Aquí entendamos que somos afectados totalmente, no nada más la clase obrera, sino toda la ciudadanía en general", expresó.

Valenzuela de la Torre invitó a las familias de los trabajadores, viudas y personas relacionadas con las afectaciones derivadas del conflicto a sumarse a la marcha.

"Es cordialmente a todo el pueblo en general, familias de la clase obrera, viudas, de media alimentación, o sea, pensión alimenticia, todos los que puedan apoyarnos", manifestó.

Importancia de la Movilización

El exobrero consideró que la movilización será importante para el movimiento que, dijo, se ha mantenido durante los últimos cuatro años mediante las reuniones de los miércoles y la resistencia instalada en las inmediaciones de la Planta Uno.

Ante la expectativa de participación, confió en que la ciudadanía se sume y deje atrás la desconfianza generada por personas que, según señaló, se han acercado al movimiento sin aportar y han realizado acciones que calificó como "no sanas" para la clase obrera.

Llamado a la Participación Pacífica

En este sentido, llamó a participar de manera pacífica y llevar las demandas ante las autoridades locales, estatales y federales.

"Es importante que nos olvidemos de ese tipo de prototipos y que todos salgamos a manifestarnos de una manera pacífica ante las autoridades locales, a nivel estatal y a nivel federal también", afirmó.

Respecto al recorrido que tendrá la marcha, Valenzuela de la Torre aclaró que desconoce los detalles y explicó que las decisiones corresponderán a los organizadores de la movilización.

Señaló que, dependiendo de las condiciones que se presenten el sábado, quienes estén al frente de la marcha determinarán las acciones a seguir.

"Nosotros solamente vamos en apoyo y las decisiones que ellos tomen, que sean las más acertadas para que el movimiento funcione", indicó.