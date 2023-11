Extorsiona falso empleado de CFE

FRONTERA COAH-. Con el pretexto de que tenía "diablito" y que por ese motivo recibirían una fuerte multa, José Armando N seudo trabajador de la CFE extorsionó a varias personas pero su suerte terminó gracias a Evelyn quien narró cómo fue que intentó extorsionarla.

Fue el martes que José Armando llegó al domicilio ubicado en calle San Luis de la colonia La Sierrita, andaba en un Kia guindo y portaba el uniforme y casco de seguridad como los trabajadores de la CFE.

José Armando N se acercó a la vivienda de Evelyn donde duró cerca de 10 minutos merodeando el área, hasta que se acercó a tomar fotografías del medidor y dejó en el buzón un supuesto aviso, una hoja con logos de la CFE en el que le pedían que se comunicara a cierto número telefónico porque había sido acreedora de una multa por tener "diablitos".

Ella se sorprendió ya que no tenía diablitos e incluso mencionó que le sale mucho de luz, por lo que se comunicó de inmediato al número pero estaba apagado, al día siguiente cerca de las 10:00 am José Armando tocó la puerta de Evelyn, para esto ya había quitado el medidor y le dijo que como no se comunicaron con él tenía una multa de 45 mil pesos, pero le pidió que se comunicara con su jefe inmediato sí quería llegar a un acuerdo.

Ella le pidió que no le quitara la luz y el accedió, le dijo que esperaría de 2 a 3 horas mientras ella analizaba la situación y se retiró, Evelyn no dudó en hablarle a su cuñado que realmente trabaja para la CFE y este al saber la situación la reportó a la empresa, en 20 minutos acudió un ingeniero de CFE quien explicó que esto era una extorsión.

Le pusieron un cuatro, le dijeron que acudiera para llegar a un acuerdo y el pseduo trabajador accedió, eran cerca de las 3:00 de la tarde cuando llegó y para entonces el hermano de Evelyn la acompañaba, no lo dejaron escapar.

"Aquí estaba mi hermano, cuando salí mi hermano ya se había puesto en la puerta del carro y quería huir, pedía que lo dejáramos apagar el carro, cuando se dio cuenta que lo habían descubierto aventó el casco al carro", señaló Evelyn.

José Armando N le habló a elementos de Seguridad Pública diciendo que lo estaban agrediendo, llegaron elementos y le pidieron identificación, mostró un gafete que era falso, al lugar llegaron 4 patrullas de Seguridad Pública y una grúa de la CFE que al ver a tantos policías dijeron no conocerlo y se fueron del lugar.

No es la primera vez que lo reportan, sí fue trabajador pero ahorita ya nadie lo conoce, al inicio no querían arrestarlo pero finalmente se lo llevaron detenido y lo consignaron a la Fiscalía General de la República por ser este un delito federal, su vehículo que también fue consignado.

El hombre trabajó para una compañía de la luz y lo corrieron por estafas y malos trabajos, lo estaban investigando desde hace tiempo, él y otros dos estaban extorsionando a mucha gente diciéndoles que tenían "diablitos" y quitándoles dinero, también extorsionó a los propietarios de una cantina con una fuerte cantidad de dinero.

Evelyn acudió a interponer la denuncia correspondiente y hasta ese lugar llegó personal jurídico de la CFE para darle seguimiento a este caso.