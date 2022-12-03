Extuban a joven baleado

MONCLOVA., COAH.- Luego de siete días hospitalizado en estado de extrema gravedad, el joven que recibió un balazo por la espalda en el municipio de Cuatro Ciénegas el pasado jueves ya logrÓ ser extubado y recobro el conocimiento.

El Doctor Ángel Cruz García dijo que el paciente llegó el pasado jueves con una herida en la parte posterior del tórax, la cual provocó laceraciones y hemorragia en pulmón, diafragma y tórax, por lo que tuvo que ser intubado y colocado bajo sedación ante su extrema gravedad.

Mencionó que el día de ayer el paciente fue extubado con éxito y comenzó a respirar por si solo, recobrando el conocimiento e incluso agradeciendo a médicos y enfermeras por la atención que está recibiendo, por lo que su pronóstico cambio en estos días de muy grave a grave.

El médico dió a conocer que luego de que el paciente recobro el conocimiento, fue cambiada la orden médica para que fuera sacado de terapia intensiva y enviado a piso para seguir con su atención, esperando que vaya evolucionado de forma satisfactoria en su estado de salud.