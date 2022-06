Fallece el Doctor Enrique Peña

Falleció el médico Enrique Peña García a causa de un paro cardíaco, laboraba en el área de Urgencias del Hospital Amparo Pape de Benavides, además de ser docente en el Instituto Central Coahuila y la Universidad de Durango.

El pasado sábado a las 4:30 de la tarde el doctor se estaba cambiando para ir a trabajar cuando tuvo el problema médico cardiaco que tomó por sorpresa a su esposa Ana María López de los Santos y a sus hijos. El director Ángel Cruz García indicó que eran compañeros, amigos y vecinos, por lo que estuvo acompañando y apoyando a la familia ese mismo día.

"Él se desempeñó desde hace 17 años con la Secretaría de Salud, primero estuvo en el hospital regional y desde el 2010 en el Hospital Amparo Pape, donde siempre estuvo en el área de urgencias en el turno de los martes, jueves y sábados".

Fue un médico muy responsable, profesional y muy atento en el manejo a los pacientes, además de ser un gran esposo y padre, un gran maestro y un gran León, pues por años perteneció al Club de Leones y fue tesorero.

Así mismo, el director del Instituto Central Coahuila, Moisés Celaya escribió mediante redes sociales una despedida: "Hoy me he despertado con esta triste noticia en la que no puedo dar crédito a la realidad; mi estimado, mi más sentido pésame por tu partida al reino celestial. Como no sentirse triste por tan inesperada nota, pues se va un gran compañero, una gran persona, un gran docente."

También le dedicó las siguientes palabras: "Como compañeros de esta hermosa institución, tuve la dicha de compartir y platicar contigo en innumerables ocasiones, charlas que por supuesto, quedarán en el recuerdo, pues iban acompañadas siempre de una agradable sonrisa y uno que otro chascarrillo".