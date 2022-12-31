Fallecen 84 migrantes; al intentar cruzar a los Estados Unidos

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación registró desde el 1 de enero al 28 de diciembre el rescate de 746 mil 695 personas migrantes irregulares de diversas nacionalidades; además, se puso a disposición del Ministerio Público a mil 609 probables responsables de dicho delito; también aseguró mil 502 vehículos.

En coordinación con instancias de seguridad nacional e internacional, rechazó la internación de 3 mil 744 personas por contar con alerta migratoria, entre ellas 613 por probables delitos sexuales, 14 por contar con orden de aprehensión y 956 por malos antecedentes, entre otras.

Respecto a las tareas humanitarias que realiza el INM, mediante Grupos Beta, destacan 171 mil 653 asistencias a personas migrantes nacionales y extranjeras durante su tránsito por el país; asimismo, se recuperaron 84 cuerpos de quienes perdieron la vida al intentar atravesar el Río Bravo, cruzar la sierra, el desierto o al caer de algún tren.

A diciembre de 2022 fueron rescatados en casas de seguridad, bodegas, cajas de tráiler, hoteles, entre otros sitios, 746 mil 695 personas extranjeras irregulares: 636 mil 461 adultos y 110 mil 234 menores de edad, y de estos últimos 14 mil 270 no acompañados; las personas rescatadas provenían principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Colombia

Se identificaron a 12 mil 914 menores de edad, de los cuales 741 tenían menos de 11 años y 12 mil 173 contaban con entre 12 y 17 años; ocho adolescentes estaban embarazadas, todas y todos ellos quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Finalmente, esta autoridad migratoria emitió -durante 2022- 528 mil 953 documentos migratorios a personas extranjeras en contexto de movilidad que permiten su regular estancia en territorio nacional.