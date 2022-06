"Falsa traición"; Se dice víctima de Pepe ´Mazter´

"Si hago esto es por mí, por mis hijos y porque ya no me voy a quedar callada", señaló Iris Díaz ex esposa de Pepe Guerrero uno de los vocalistas de Mazter, quien mencionó que durante el tiempo que estuvo con él pasó por momentos infidelidades y agresiones.

En entrevista telefónica Iris Díaz dijo que mucho tiempo se quedó callada porque él era una figura pública pero también porque le daba vergüenza hacerse la víctima, hasta que se cansó y por temor tuvo que pedir un grito de auxilio al compartir las fotografías y videos tras la agresión que recibió por parte de su ex esposo.

Duró 15 años en concubinato, mencionó que desde hace muchos años empezó todo esto, siempre se hizo la fuerte porque no quería que supieran lo que vivía, siempre tuvo miedo de anteponer una demanda porque era el padre de sus hijos.

"Hace tres años decidí ponerle fin a parte de infidelidades fue por unos golpes que él me dio, días antes de que él se fuera a la gira a Argentina acudí al empoderamiento y le puse orden de restricción, para cuando llegó yo ya tenía la orden de restricción", comentó.

Dijo que tienen dos hijos uno de 15 y una de 8, fue difícil tomar la decisión, en mayo del 2019 la golpeó tan fuerte que la aventó de las escaleras y le quebró la mano, a todo mundo le decía que se cayó de las escaleras, sus familiares ya no le creían, pero en agosto cuando le volvió a pegar decidió que se acabaría. Le mostró al orden de restricción.

"Lo que siempre hacía me golpeaba, me hacía lo que quisiera y quería contentarme con un viaje, con una fiesta, con una borrachera, pero me cansé y al mes se fue con una comadre mía, de hecho nos hicieron mucha burla porque decían que yo era Karla Luna, él Américo Garza y ella Panini, aguanté todo eso, ya se casó con ella y es independiente, pero él sigue molestando", comentó.

El video lo tomó su hijo, luego de eso Pepe le marcó y le dijo que era un traidor, él hijo le recordó que había prometido no volver a pegarle.

Pepe Guerrero está demandado por pensión, tiene pruebas fehacientes de lo que ella dice, de las denuncias, de las órdenes de restricción, de que é decía que no tenía trabajo y que por eso no le daba pensión.

Él quiere sacarla de la casa junto a los niños y aunque Iris reconoció que se dirigió a la madre de Pepe como "Loca", no era para que la golpeara.

"Estábamos discutiendo y me dijo pinché loca, yo me volteo y le dije tu mamá, que en verdad si mi ex suegra viviera se diera cuenta de todas las cosas que ha hecho su hijo, si le dije tu mamá, pero no era para tanto", comentó.

A raíz de que publicó el video y las fotos, la gente empezó a brindarle el apoyo, muchos la felicitaron sobre todo aquellos que sabían que era agredida, se pregunta por qué aguantó todo, por amor, por pena, por mensa, por todo, señaló que jamás fue su intención perjudicarlo porque es el papá de sus hijos, pero se cansó...

"Hoy me siento fuerte con todos los mensajes de la gente, gracias, aguanté que se casara con mi amiga, aguanté que tuviera una hija con otra muchacha, aguanté sus golpes y quiere que siga aguantando, él ya tiene su vida hecha", comentó.