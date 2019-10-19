Falsificó el Minero fichas de empleados

El Sindicato Minero falsificó fichas de empleados de Altos Hornos de México, para que las personas que acudieron a vandalizar la Sección 288, se hicieran pasar como trabajadores de la siderúrgica.

Desde que se presentaron los hechos, funcionarios del Sindicato Democrático señalaron que menos de la mitad de las personas que irrumpieron en el recinto eran trabajadores, y que una gran parte eran personas pagadas para participar en este movimiento. Los afines al Sindicato Minero han manifestado que las personas que acudieron eran obreros, pero parte eran ex trabajadores de otras empresas de la región Centro que tras ser despedidos se han sumado al minero.

Patricio Quintero Alemán, Secretario General de la Sección 288.

Tras recuperar el recinto sindical, se encontraron fichas de “trabajadores” de AHMSA, las cuales son copias fotostáticas emicadas con fotografías sobrepuestas, con la intención de hacerlos pasar como trabajadores para simular una asamblea.

La prueba se tiene con una ficha del trabajador Emmanuel Espitia Parrilla del departamento de la Coquizadora, sin embargo la persona que aparece en la ficha no corresponde al obrero de la siderúrgica.

Patricio Quintero Alemán, Secretario General de la Sección 288 mencionó que esta es una muestra de que las acciones se hicieron de manera premeditada, con el único fin de generar desestabilización.

El Sindicato Minero señalaba que la acción se había hecho de manera pacífica, sin embargo las personas acudieron con machetes, hachas, pistolas, navajas, por lo que dijo que eso dista mucho de ser pacifico, sino que iban a tomar las instalaciones a como der lugar.

Señaló que ya se está integrando el expediente y en los próximos días acudirán a presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes por estos hechos y mencionó que esta es una muestra de lo que sucedería si Napoleón Gómez Urrutia entra a Coahuila.

Encuentran ficha falsificada después de la toma de la Sección 288.