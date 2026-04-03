Habitantes utilizan Charco San Pedro para refrescarse: riesgo latente

Ante la intensa ola de calor que azota a la región, habitantes de esta ciudad han comenzado a utilizar el paraje natural conocido como Charco San Pedro —o Charco Azul— como un espacio improvisado para el aseo doméstico y la recreación. Pese a que el sitio no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para los bañistas, la persistente falta de vigilancia ha permitido que ciudadanos acudan regularmente al punto ubicado entre la avenida Constitución y la calle Álamo.

La jornada de este viernes santo, fue un ejemplo de esta tendencia, donde se observó a personas como el señor Jaime, habitante local, aprovechando el caudal para lavar prendas pesadas y colchas. Para muchos ciudadanos, este cuerpo de agua representa una alternativa práctica frente a las altas temperaturas; sin embargo, las autoridades han reiterado de forma indirecta que el ingreso al agua puede derivar en incidentes fatales debido a la profundidad y las corrientes inciertas de la zona.

El problema se agrava por la ausencia total de infraestructura preventiva en el lugar, pues no existen letreros o cercados que adviertan claramente sobre el peligro o prohíban el acceso. Esta carencia de señales visibles es interpretada por la población como un permiso tácito, lo que fomenta que el paraje sea utilizado no solo como un lavadero público de artículos de gran tamaño, sino también como un balneario familiar donde niños y adultos se sumergen para mitigar el bochorno.

Mientras las temperaturas sigan superando los registros históricos, el Charco San Pedro continuará operando bajo un esquema de riesgo ciudadano y vacío oficial. La comunidad permanece a la espera de que se instalen las advertencias pertinentes o se habilite vigilancia, evitando así que una actividad cotidiana, impulsada por la necesidad de refrescarse, termine en una tragedia que pudo haberse prevenido con señalética básica.