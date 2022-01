Familia de Javier ´N´ cambia de abogado

Dalia Deyanira Garay Menchaca es la madre de Javier N vinculado a proceso por agredir a su hijastro, dijo que va a apelar y que cambiará de abogado para defender a su hijo, ahora será César García Diosdado quien se encargue de demostrar su inocencia.

Dijo que el abogado que tenía no presentó las pruebas en favor de su hijo, desconoce qué fue lo que pasó, pero aseguró que su hijo es inocente y seguirá en la marcha hasta que Javier N esté fuera de prisión.

"Vamos a cambiar de abogado, vamos a empezar a movernos, hay muchos testigos, redes sociales que están dispuestos a abogar por mi hijo, el licenciado Cesar García Diosado es quien llevará el caso", comentó.

Dijo que como madre es una situación muy triste la que enfrenta, argumentó que ella está segura de que su hijo es inocente y día y noche llora por esa lamentable situación.

Recibir la noticia de que su hijo sería vinculado a proceso es algo que aún no asimila, es un dolor muy fuerte que a nadie, ni a su peor enemigo se lo desea, mencionó que confía que Dios la va a ayudar.

"Como siempre lo he dicho, sí mi hijo hubiera tenido la culpa yo mismo lo arrimo, porque se trata de un bebé", comentó.

Argumentó que hasta este momento no ha tenido contacto con Itzel madre del pequeño Diego, dijo que quisiera verla, hablar con ella.

"Diga mija, diga porque yo nunca la traté mal a usted, no le puedo echar la culpa a ella porque yo no lo vi, pero ella sabe que mi hijo es inocente. Ella más que nadie sabe. Ella convivió conmigo, yo con ellos, siempre estuve con ella, ella sabe que mi hijo puro trabajo para que no les faltara nada a sus hijos a pesar de que el niño no era de él, siempre tenía pañales, leche, comida, sacarlos a pasear, es un buen padre", comentó.