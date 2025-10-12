Feria Monclova 2025: 100 mil asistentes celebran en un ambiente seguro

"'Asisten 100 mil a la Feria de Monclova



Seguridad, variedad de eventos y trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez hacen de la feria un éxito en beneficio de las familias

La Feria de Monclova 2025, en su nuevo formato en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, ha tenido una gran aceptación por parte de las familias de Monclova y la Región Centro Desierto, por lo que se consolida como una de las celebraciones más importantes y una prueba de ello son las 100 mil personas que han disfrutado de los primeros 10 días de actividades.

Para garantizar la seguridad de las familias asistentes, se implementó un operativo especial coordinado entre las corporaciones municipales y estatales, logrando saldo blanco durante los eventos. Durante el fin de semana, miles de visitantes disfrutaron de grandes conciertos: el viernes, Edén Muñoz se presentó con su espectáculo "Como en los viejos tiempos", el cual cautivó al público con su talento y energía, además de regalar dos duetos con Reyli Barba y Leandro Ríos; mientras que el sábado el grupo "Juntos", con Jorge Medina y Josi Cuen, ex vocalistas de la Arrolladora Banda El Limón, brindaron un gran evento en el interior del Estadio.

El alcalde Carlos Villarreal destacó el respaldo permanente del Gobierno del Estado para fortalecer la organización y la seguridad de la feria: "Gracias al trabajo conjunto con nuestro gobernador Manolo Jiménez, hemos logrado una feria segura, familiar y con gran participación de la ciudadanía. Además de ser un espacio de convivencia, la Feria de Monclova impulsa la economía local y fortalece el orgullo de nuestra gente".



La Feria de Monclova también ha generado una importante derrama económica para comercios, prestadores de servicios y el sector turístico de Monclova y la región centro, beneficiando a cientos de familias.



La gran fiesta de Monclova continuará esta semana, ofreciendo diversión, cultura y espectáculos para toda la familia en un ambiente seguro con una gran cartelera musical:



· Concierto de Rock Monclova – 13 de octubre

· Grupo Flash – 14 de octubre

· Hermanos Barrón – 15 de octubre

· Maquinaria Norteña – 16 de octubre

· Mister Chivo – 17 de octubre

· Reyes del Camino – 18 de octubre

· Tropicalísimo Apache – 19 de octubre.",