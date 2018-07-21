Fomenta el Icojuve sexualidad responsable

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Como parte del programa “Sexualidad Responsable”, el Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) inició en La Madriguera “Casa del Adolescente” la instalación en todo el estado de las máquinas expendedoras de preservativos. Serán 50 las máquinas de este tipo las que, por lo pronto, estarán distribuidas en todas las regiones y que son parte de las acciones que se realizan para reducir los altos índices de embarazo entre la juventud coahuilense, así como para prevenir enfermedades de transmisión sexual, velando por la salud integral de la juventud.

Serán 50 las máquinas de este tipo las que, por lo pronto, estarán distribuidas en todas las regiones.

De manera simbólica se instaló la pirmera de estas máquinas en “La Madriguera”, en acto en que estuvo presente Azalea Maldonado, titular del Icojuve, así como Jorge Chávez, director de este centro para adolescentes.

El programa “Sexualidad Responsable” es parte de las acciones y programas de prevención social, que tiene como objetivo generar conciencia entre las y los jóvenes de Coahuila sobre los riesgos y consecuencias de llevar a cabo una sexualidad irresponsable; se promueve el uso de preservativos como medio para prevenir embarazos a edad temprana y/o enfermedades de transmisión sexual.

Entre las acciones que el Instituto Coahuilense de la Juventud llevará a cabo en este tema, están la instalación de máquinas expendedoras de condones, que estarán distribuidas en diferentes instituciones de educación media y media superior y serán reabastecidas periódicamente.