Elementos de la Fiscalía Coahuila fortalecen seguridad con curso Protección Civil 2025

El Centro de Profesionalización, Acreditación y Certificación, en conjunto con el Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, entregó constancias a todos los elementos que participaron y concluyeron satisfactoriamente el curso "Protección Civil 2025".

El curso, impartido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, tuvo una duración de 15 horas teórico-prácticas y se desarrolló los días 12, 13 y 14 de agosto, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades de los elementos en materia de prevención y atención de emergencias.

Los participantes recibieron capacitación especializada que abarcó procedimientos de seguridad, manejo de contingencias y técnicas de respuesta ante situaciones de riesgo, reforzando así la preparación del personal de la Fiscalía en favor de la sociedad coahuilense.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la profesionalización constante de sus integrantes y la mejora en los servicios de protección y seguridad pública.