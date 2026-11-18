CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El sector salud cuenta con suficientes vacunas contra la influenza y el COVID para atender a la población durante la próxima temporada invernal, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú.

Disponibilidad de Vacunas

El funcionario señaló que las dosis ya están disponibles y se aplicarán de manera gratuita en los centros de salud, como parte de las acciones preventivas ante las enfermedades propias de esta época del año.

Destacó que existe suficiente abasto para cubrir las necesidades de la población de la región, ante la presencia de enfermedades respiratorias que comienzan a registrarse con los cambios de temperatura.

Importancia de la Vacunación

Asimismo, explicó que estas vacunas funcionan como refuerzos para fortalecer la protección contra nuevas cepas de los virus, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a recibir las aplicaciones correspondientes.