Ciudad Acuña recibió tres patrullas nuevas y equipo para los elementos de seguridad, como parte de las inversiones que realiza el Gobierno de Coahuila para fortalecer la vigilancia en los municipios.

El Gobernador Manolo Jiménez aseguró que la seguridad continuará como una prioridad de su administración y que se mantendrán las inversiones en este rubro.

Recientemente, el Gobierno estatal entregó equipo de seguridad a diferentes municipios de Coahuila, con una inversión de varios millones de pesos.

El mandatario destacó que, aunque el año está por concluir, los recursos para fortalecer la seguridad continuarán durante el próximo año, con el propósito de mantener las condiciones de tranquilidad en la entidad.

Asimismo, afirmó que Coahuila es actualmente el estado más seguro del país y sostuvo que estos resultados no son producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre las autoridades.