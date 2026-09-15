Carlos Villarreal Pérez anuncia nueva Academia de Policía en Monclova

Durante el pase de lista en la Comandancia de Seguridad Pública, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio a conocer detalles sobre la nueva Academia de Policía y los planes para fortalecer la corporación.

Informó que la próxima generación contempla 100 elementos, cifra superior a los 70 o 75 policías que inicialmente se requerían debido a las bajas registradas en la corporación.

Señaló que los nuevos elementos participarán en el desfile y que, con su incorporación, Monclova superará los 400 policías durante la segunda quincena de diciembre.

Villarreal Pérez indicó que el objetivo para 2027 es superar los 500 elementos y continuar con la homologación salarial hasta alcanzar los 16 mil 500 pesos netos mensuales.

Explicó que durante 2026 han causado baja poco más de 10 policías, mientras que el año pasado fueron 15.

Precisó que las bajas obedecen a distintas circunstancias, entre ellas jubilaciones y decisiones personales.

El alcalde también destacó que el Municipio mantiene inversiones en capacitación, uniformes, equipamiento, el C2, la Comandancia y el Centro Integral de Seguridad.