Detrás de las frases de Yaneth en Facebook, una tristeza que necesitaba ser escuchada

Detrás de algunas publicaciones que parecen frases pasajeras, bromas o pensamientos compartidos en redes sociales, puede haber emociones que no siempre son visibles para los demás.

En el perfil de Yaneth Tovias, una joven de 24 años que se quitó la vida en su domicilio de la colonia Hipódromo, quedaron mensajes que hoy cobran otro significado para quienes conocieron su historia.

Entre las publicaciones que compartía en Facebook había frases relacionadas con la tristeza, las emociones mezcladas y el aburrimiento de vivir en un mundo que describía como un planeta aburrido.

También difundía mensajes de ánimo que invitaban a seguir adelante, incluso en los días difíciles.

"No importa cómo te sientas, levántate, arréglate, enfócate en ti y nunca te rindas", era el mensaje de una de las frases que compartió días antes de su fallecimiento.

Sus publicaciones alternaban entre contenidos de humor y pensamientos que aludían a estados de ánimo difíciles de explicar.

Aunque no eran numerosas, algunas expresaban tristeza y sentimientos que, vistos ahora, despiertan preguntas entre quienes conocieron a la joven.

La dualidad en las publicaciones de Yaneth

Yaneth fue encontrada sin vida el día de su cumpleaños, una coincidencia que vuelve aún más dolorosa su partida para quienes hoy lamentan su ausencia.

En los comentarios de sus amigos se repiten las muestras de cariño y el recuerdo de una joven a quien describen como una buena persona.

También reconocen que desconocían lo que podía estar sintiendo en su interior y que, más allá de lo que compartía en redes sociales, solo ella conocía plenamente sus emociones y circunstancias.

Su historia invita a mirar más allá de una publicación, una fotografía o una frase compartida.

Las redes sociales pueden ser un espacio para expresar sentimientos, aunque no siempre permiten comprender lo que una persona está atravesando ni conocer la profundidad de su tristeza.

No es posible saber, únicamente a partir de esas publicaciones, qué vivía Yaneth ni qué circunstancias rodearon su muerte.

La importancia de escuchar y conectar

Sin embargo, sus mensajes dejan una reflexión sobre la importancia de escuchar sin juzgar, acercarse a quienes queremos y tomar en serio las expresiones de sufrimiento emocional.

A veces, preguntar cómo está alguien y permanecer cerca puede abrir un espacio para hablar de aquello que cuesta poner en palabras.

Porque detrás de una sonrisa, una broma o una frase aparentemente cotidiana también puede haber emociones que necesitan ser escuchadas.