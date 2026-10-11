Crisis de AHMSA: Sacerdote en Monclova pide oración por empleo

MONCLOVA, COAH.- Ante la prolongada crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), el sacerdote de la parroquia Santiago Apóstol llamó a los católicos a orar por una pronta solución al conflicto, al señalar que la región necesita recuperar las fuentes de empleo. Durante la homilía, el presbítero pidió a los feligreses dejar de lado las especulaciones sobre las negociaciones de la acerera y, en cambio, encomendar a Dios a quienes tienen en sus manos las decisiones para resolver la situación. "Yo, católico, ¿qué tengo que andar opinando de la situación de AHMSA? No debería. ¿Alguno de ustedes sabe cómo van las negociaciones o qué me toca a mí, católico, hacer? Pedir para que se solucione", expresó.

El sacerdote reconoció la urgencia de reactivar la actividad económica de la región, debido a la falta de empleo y las dificultades que enfrenta la población tras el prolongado cierre de la empresa. "Ya vamos para cuatro años. ¿Les ha faltado de comer? ¿Quién se los ha dado? La providencia divina", señaló al invitar a los asistentes a mantener la confianza en Dios y fortalecer su fe ante la adversidad.

Insistió en que las oraciones deben incluir a las familias afectadas por la crisis económica, así como a las personas responsables de tomar decisiones sobre el futuro de la acerera. "Señor, te pido hoy particularmente, como lo hemos hecho, que ya se solucione la situación de AHMSA, porque sí nos urge el empleo", manifestó. El presbítero también llamó a los fieles a evitar las críticas y los comentarios sin fundamento sobre las posibles negociaciones, al considerar que su responsabilidad como creyentes es contribuir mediante la oración y las buenas acciones.

Durante su mensaje, recordó que la fe debe mantenerse incluso en los momentos difíciles, pues señaló que algunas personas se alejan de la Iglesia cuando enfrentan problemas, dejan de asistir a misa y abandonan prácticas religiosas como la confesión y la comunión. En contraste, destacó que muchas familias de generaciones anteriores transmitieron la fe mediante el ejemplo de madres y abuelas, junto con valores como el respeto, la amabilidad y la solidaridad.

Advirtió que estas enseñanzas deben recuperarse y transmitirse a niñas, niños y jóvenes, pues consideró que la formación religiosa y humana comienza en casa. Asimismo, reconoció que el temor y la inseguridad han debilitado algunas expresiones de solidaridad entre los habitantes de Monclova, quienes tradicionalmente se distinguían por ayudar a personas en dificultades, como automovilistas varados o familias que enfrentaban alguna necesidad.

Finalmente, exhortó a los feligreses a mantener a Jesucristo en el centro de sus vidas y a demostrar su fe mediante acciones concretas en favor de los demás. "Estamos llamados a hacer el bien", enfatizó, al reiterar que la oración debe acompañarse de una conducta congruente con los valores cristianos.