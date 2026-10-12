Decomisa Policía Estatal más de 470 kilos de marihuana en Coahuila

Saltillo, Coah.- Un total de 473 kilogramos de marihuana fueron asegurados durante distintas acciones de seguridad realizadas en Coahuila, como parte de los operativos conjuntos entre corporaciones federales, estatales y municipales para frenar la distribución de narcóticos en la entidad.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montaño, destacó que estos resultados derivan del trabajo de inteligencia y prevención desarrollado durante el fin de semana, mediante el cual se logró retirar de circulación una importante cantidad de droga que podría haber terminado en las calles y colonias de los municipios coahuilenses.

Aseguramiento de 429 kilogramos de marihuana

Detalló que uno de los aseguramientos más relevantes correspondió a 429 kilogramos de marihuana, decomiso que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con un vehículo y una persona del sexo masculino.

Indicó que se estableció comunicación con el fiscal federal Ramón Vadillo para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes, ya que este aseguramiento permitirá obtener información sobre las rutas de traslado, así como identificar el posible origen y destino del cargamento.

Fernández Montaño enfatizó que la importancia de estas acciones no radica únicamente en el volumen de droga decomisada, sino en la posibilidad de impedir que los narcóticos lleguen a los puntos de venta y distribución.

En otro operativo, realizado en la colonia Puerta de Oriente, en Saltillo, elementos de seguridad lograron asegurar 44 kilogramos adicionales de marihuana, mediante labores de inteligencia desarrolladas en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El titular de la Fiscalía estatal sostuvo que estos resultados reflejan la efectividad de la colaboración institucional, particularmente a través de la estrategia de cateos que se mantiene activa en diferentes regiones de Coahuila.

Al respecto, reveló que en lo que va del presente año se han efectuado más de 600 cateos, con lo que prácticamente se ha rebasado la cantidad de intervenciones registradas durante todo el año pasado.

Estrategia de cateos y colaboración institucional

Señaló que estas acciones continuarán de manera permanente, con la participación de las distintas instancias de seguridad, a fin de fortalecer las investigaciones, detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y evitar su comercialización.

Finalmente, Fernández Montaño reiteró que uno de los principales objetivos de esta estrategia es impedir que las sustancias ilícitas lleguen a los jóvenes y a las familias coahuilenses, por lo que se mantendrán los trabajos coordinados de inteligencia y prevención en todo el estado.