Adultos mayores estafados por financiera en Monclova

Una supuesta financiera que operaba bajo el nombre Bancaprepa ANDECO (Apoyo, Necesidad, Decisión, Confianza) desapareció repentinamente tras presuntamente estafar a más de una decena de adultos mayores que confiaron en obtener préstamos o asesoría para el trámite de sus pensiones del IMSS bajo la modalidad 40.

Los afectados, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, relataron que acudieron a la oficina ubicada en la calle Allende, en la zona centro de Monclova, donde fueron atendidos por personas que se presentaban como asesores financieros.

Los supuestos empleados les solicitaron tarjetas de crédito y claves interbancarias con el argumento de que eran necesarias para liberar los recursos o realizar el depósito de los préstamos.

Sin embargo, lo anterior se realizó y nunca recibieron el dinero prometido, los adultos mayores comenzaron a ver cargos por miles de pesos en sus cuentas bancarias, descubriendo que habían sido víctimas de un fraude cuidadosamente planeado.

Al darse cuenta de la situación, los responsables cerraron la oficina y abandonaron el lugar, dejando únicamente algunos muebles y un logotipo en la fachada con la leyenda "Bancaprepa Servicios Financieros".

Actualmente, el local permanece vacío y con las puertas cerradas, aunque, según comerciantes de los alrededores y vecinos, hay personas siguen acudiendo en busca de atención, solo para encontrarse con la sorpresa de que el sitio fue abandonado.

Los afectados aseguraron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía del Estado, con el fin de que se investigue el caso y se castigue a los responsables.

Está situación ha generado molestia, pues lo que parecía una alternativa de apoyo financiero resultó ser una trampa más dirigida a los sectores más vulnerables, evidenciando la necesidad de extremar precauciones ante empresas que operan sin respaldo legal ni supervisión.