Frena créditos el alto costo de casas

Los altos costos en las viviendas han retrasado la obtención de créditos a través de Infonavit de trabajadores de la Sección 288, esto debido a que tienen que esperar más tiempo para encontrar una vivienda que se ajuste al monto que se les autoriza y que cumpla con sus necesidades. El vocero de la Sección 288 y encargado de la cartera de Vivienda, Haziel Valdés Orozco, mencionó que se han presentado quejas de trabajadores debido a los altos costos que tienen las casas, por lo que se les complica encontrar una opción para realizar el trámite ante esta dependencia.

Y es que en los últimos años se ha incrementado el valor de las propiedades, donde antes podían adquirir una casa en buenas condiciones por un valor de 300, 350 o 400 mil pesos, pero ahora se encuentran por arriba de los 500 y 700 mil pesos. “Los trabajadores se tardan en sacar su crédito porque no encuentran una casa que les guste y que reúna los requisitos como ubicación, tamaño, condiciones y que cubran con el monto que se les autoriza”.

Mencionó que dentro de las recomendaciones que se dan a los trabajadores, se les dice que tomen en cuenta todos los aspectos antes de adquirir una deuda y se tomen su tiempo, al ser una gasto que realizarán por varios años y representa el futuro de su familia.