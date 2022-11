FUERA DE CONTRATO

La verdad que da risa, todo el fin de semana se soltaron versiones en el sentido de que Comisión Federal de Electricidad suspendería el servicio eléctrico a las dos plantas de Altos Hornos de México, que por falta de pago algo así como 145 millones de pesos, según dijeron.

El domingo por la tarde noche, se manejó la versión de que para antes de las once de la noche no habría energía, lo que en realidad pasó, fue que el corte fue en el aeropuerto AMHSA, en la empresa Antair pero fue por cerca de media hora, el servicio se reanudó sin afectar.

Después dijeron que se suspendería a las ocho de la mañana y nada, después que a las doce y nada por último que a las tres de la tarde y ya eran las cuatro de la tarde de ayer lunes y las actividades en la empresa seguían normales, no hubo corte de servicio eléctrico lo que hace ver que todos son comentarios mal fundados.

Claro que las cosas no se pueden minimizar ni tampoco se puede descartar, pero eso de manejar aspectos alarmantes como que se encuentra fuera de onda, tampoco se descarta que una mano negra mueva la cuna para causar pánico y temor no solo entre la base trabajadora también entre la sociedad en general.

Por otro lado, el director de Seguridad y Medio Ambiente de AHMSA Lorenzo González Merla, es una persona neófita en el tema, ha desaparecido una serie de programas de orientación y capacitación a trabajadores, es claro que no conoce sus funciones y pasa la responsabilidad a sindicalizados, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que mientas los trabajadores hacen lo suyo para auto protegerse, el director se pasa el tiempo acusando a la base trabajadora de los accidentes e incidentes que se presentan al interior de la planta, con eso se alcanza a observar que es más fácil responsabilizar a otros de sus fallas.

"Ya ni las reuniones de cinco minutos se celebran, no hay cursos de capacitación, no hay acciones para prevenir los accidentes, la gente de González Merla, no hacen nada, cobran sin que justifiquen sus ingresos, que fácil es culpar a otros de las fallas y deficiencias de la dirección" apuntó.

Dijo que ante este escenario lo que corresponde es que ponga a trabajar a su gente, que se apliquen reales programas de seguridad, que conozcan las deficiencias que existen, que tomen en cuenta opiniones de trabajadores que son los que conocen condiciones y puntos inseguros, indicó.

En otro tema, con el cambio de horario de oscurece más temprano, afectando a estudiantes del turno vespertino, para las seis de la tarde, ya es noche y es obligado que padres de familia, acudan para acompañar a sus hijos y evitar problemas, señaló el subdirector de Servicios Educativos de la Región.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, aclaró que aunque no hay alarma por inseguridad nunca está de más que padres de familia tomen precauciones y se den tiempo de acudir a escuelas a recoger a sus hijos, eso tiene que ser como parte del auto cuidado, no esperar se reporten malas acciones.

Del mismo modo recomendó a la dirección de Seguridad Pública que aplique rondines de vigilancia en lugares cercanos a escuelas, que tienen el turno vespertino, a la hora de salida de los alumnos tienen que estar vigilados, sobre todo en sectores en donde se reportan actos contra los muchachos.

Sobre la decisión de cancelar el horario de verano, dijo que es un tema que autoridades tomaron, lo que queda en este caso es aplicar acciones de vigilancia, al mismo tiempo que los padres colaboren en el tema de protección a sus hijos y se presenten a recogerlos a las escuelas.

Nos leemos mañana..