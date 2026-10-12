Fundación Milma apela para ser reconocida como víctima

DIANA ORTIZ

**

MONCLOVA, COAHUILA.- Fundación Milma A.C. presentó un recurso de apelación contra la resolución que le negó el reconocimiento como víctima en el proceso contra Lizbeth N., directora de la fundación señalada en la investigación por presunto maltrato animal en Castaños, Coahuila.

Lizbeth N. está vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en estos hechos. En un inicio, se le dictó auto de formal prisión y fue ingresada al Centro Penitenciario Femenil de San Pedro, Coahuila.

Sin embargo, semanas después se llevó a cabo una audiencia de revisión de la medida cautelar en la que, únicamente con la presencia del Ministerio Público (MP) y los abogados defensores, se autorizó sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, sin la representación de las víctimas.

Ante esta situación, Fundación Milma A.C. busca que se le reconozca legalmente como víctima, al argumentar que, junto con otras asociaciones, se hizo cargo de recibir y atender a más de 50 seres sintientes rescatados del lugar donde operaba la Fundación Frichem, en Castaños.

El recurso de apelación será resuelto por el magistrado del Tercer Tribunal Estatal.

Desafíos en la atención médica de los animales rescatados

El abogado César Diosdado dio a conocer los detalles de la impugnación junto con Ana Márquez, representante de Fundación Milma A.C. Ambos destacaron las dificultades que ha implicado la atención médica de los animales rescatados.

Entre los problemas de salud más graves y difíciles de atender se encuentran los casos de rickettsia y erliquia, diagnosticados por reconocidos médicos veterinarios de la región.

Asimismo, se señalaron la importante cantidad de recursos económicos que las asociaciones han destinado para brindar atención médica a los animales y procurar su recuperación.