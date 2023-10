Funeraria Latinoamericana ofrece 50% de descuento por entregar féretro con olores fétidos

Gerente de Funeraria Latinoamericana en Monclova ofrece un 50 por ciento de descuento al adeudo pendiente por los servicios funerarios que contrataron familiares de Carlos Salazar y del que realizaron un mal servicio al entregar un féretro sellado con hule y del que salían líquidos y despedían olores fétidos.

La tarde de este miércoles deudos de Carlos Salazar denunciaron el mal servicio de esta Funeraria ubicada sobre Bulevar Madero en el que contrataron un servicio con un valor de 23 mil pesos, familiares liquidaron la mitad del costo (11 mil 500 pesos) pero recibieron un pésimo servicio.

"Estuvimos con el Gerente de Latinoamericana y nos ofreció que pagáramos solo la mitad de la mitad que aún se adeuda es decir 5 mil 750 pesos, pero nosotros queremos que nos condonen la totalidad de la deuda por el daño moral, psicológico y por no poder despedir a nuestro hermano, pasamos por un proceso difícil al aceptar que ya no está con nosotros, pero no poder ni siquiera velarlo porque ya estaba en descomposición" menciono Yajaira Salazar hermana del difunto.

Sera hasta el próximo lunes cuando el gerente de la Funeraria tenga una respuesta para definir si se condona la totalidad del adeudo o se mantiene solo con el 50 por ciento, mientras tanto la familia estará en espera de los siguientes días, de lo contrario procederán de manera legal.