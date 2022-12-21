Garantizan recolección de basura

Un cumplimiento del 100% en la recolección de contenedores de basura es lo que se podrá lograr con los 3 nuevos camiones para esta área de la limpieza, indicó el director Martín Jiménez.

Desatacó que de los 12 camiones que recientemente se adquirieron para limpieza con una inversión de 36 millones de pesos, 3 son para el área de contenedores.

Estos fueron asignados a las rutas de la Zona Centro, Fraccionamiento Carranza y el Sector El Pueblo, respectivamente.

Ya con los nuevos camiones en función, se ha podido garantizar el 100% de la recolección de contenedores de basura, y se cumple con el servicio en las 80 colonias de Monclova que tienen este sistema de recolección.

Destacó el entrevistado que está el departamento debidamente preparado para responder a la demanda de recolección de basura que se genera en los hogares ante las reuniones de navidad y año nuevo.

“Ya tenemos las unidades necesarias, contamos con el personal suficiente y vamos a trabar el 25 de diciembre y el primero de enero, con el único afán de proceder con la recolección de basura de manera oportuna”, finalizó.